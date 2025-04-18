توافق مصري تونسي على ضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي دون أى تدخلات خارجية

وكالات



عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى العاصمة تونس اليوم الجمعة 18 إبريل، جلسة مباحثات مع محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة.



أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية-التونسية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عُقدت في الشهر الجاري، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتحقيق المنفعة المتبادلة.



وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون القائمة بين البلدين، ومواصلة دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة وعلى رأسها لجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، فضلًا عن استكشاف فرص للتعاون الثلاثى في أفريقيا.



وأشار "عبد العاطي"، إلى حرص مصر على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتعاون فى المجال القنصلي، مبديًا التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك في إطار مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يُحقق المصلحة المشتركة.



من جهة أخرى، بحث الوزيران التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادلا الرؤى بشأن أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.



وتناول الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.



كما تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافق الوزيران على ضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واتفقا على مواصلة التنسيق المشترك باعتبار مصر وتونس دولتي جوار لليبيا وتأثرهما بشكل مباشر من الأوضاع في ليبيا.



كما تناولا أيضًا المستجدات في سوريا والسودان ومنطقة الساحل، وقد توافقت الرؤى بشأن ضرورة التعاون المشترك في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب على ضوء الخبرات المتراكمة لدى البلدين.



وأشاد وزير الخارجية بموقف تونس الداعم لتحقيق الأمن المائي المصري، وبالتعاون القائم في تبادل الترشيحات بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

