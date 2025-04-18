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الأمين العام لحزب الله: إسرائيل توسعية ولا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تريد أخذ لبنان أيضا

09:39 م الجمعة 18 أبريل 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن المقاومة في لبنان جاءت كرد فعل طبيعي على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يكتفي بفلسطين المحتلة، بل يسعى إلى التوسع وفرض أمر واقع يشمل الأراضي اللبنانية.

وأوضح الأمين العام في تصريحات متلفزة، أن المقاومة اللبنانية نجحت في وقف إسرائيل على الحدود الجنوبية، ومنعتها من تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن صمود المقاومة هو ما دفع إسرائيل إلى القبول باتفاق وقف إطلاق النار، ولولاه لاستمرت في عدوانها.

وأضاف "قاسم"، أن إسرائيل تعتدي بشكل يومي على لبنان، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن حزب الله التزم بهذا الاتفاق بشكل كامل، في حين استمرت إسرائيل في خرقه، وبلغت اعتداءاتها أكثر من 2700 مرة.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية وضمها إلى فلسطين المحتلة، من خلال إنشاء مستوطنات على الأرض اللبنانية، كما تحاول تقويض قوة لبنان بالترويج لفكرة نزع سلاح المقاومة.

وأكد الأمين العام أن وجود المقاومة إلى جانب الجيش الوطني والشعب اللبناني يشكل سدًا منيعًا أمام تحقيق إسرائيل لأهدافها، لافتًا إلى أن حزب الله يعطي فرصة للدبلوماسية، لكنها "ليست فرصة مفتوحة"، مشددًا في الوقت ذاته على أن لدى الحزب خيارات متعددة، ولا يخشى شيئًا.

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