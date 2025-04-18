جماعة الحوثي باليمن تعلن توقف نشاط ميناء رأس عيسى جراء غارات واشنطن

(د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، توقف نشاط ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن جراء الغارات الأمريكية التي استهدفته مساء أمس الخميس.

وقالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للحوثيين في بيان صحفي، إن" استهداف العدوان الأمريكي لميناء رأس عيسى، جريمة إرهابية جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطال موانئ البحر الأحمر منذ العام 2015، وتكشف إصرار قوى العدوان على استهداف المنشآت المدنية الحيوية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني".

وأفاد البيان بأن" القصف الأمريكي، تسبب في أضرار كبيرة بالميناء، وأدى إلى تعطيل نشاطه الحيوي، ما سينعكس سلباً على حركة الملاحة والإمدادات النفطية ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الحصار المستمر منذ عشر سنوات".

وأضاف البيان أن" استهداف ميناء رأس عيسى، الذي يعد من الأعمدة الرئيسية لتأمين الوقود للشعب اليمني، يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم قصف الأعيان المدنية، وتؤكد حرمة استهداف المنشآت الخدمية، سيما المرتبطة بمعيشة المواطنين واحتياجات".

ودعا البيان الأمم المتحدة "إلى الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت المدنية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

وفي السياق، تحدث الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام عبر منصة إكس مساء اليوم "‏شهداء وجرحى بالعشرات واحتراق شاحنات نفط جراء عدوان جبان استهدف ميناء رأس عيسى بالحديدة في إجرام أمريكي يطال مصالح الشعب اليمني كافة".

وأضاف أن "هذه الجريمة البشعة بحق مدنيين أبرياء ومنشآت مدنية لهي فضيحة كبرى للعسكرية الأمريكية التي تفاخر بتفوقها العسكري فتنكشف على طبيعة إجرامية موغلة في الإجرام والتوحش".