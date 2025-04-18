وكالات

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن سجلات رسمية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صنّفت أكثر من 6 آلاف مهاجر من أصول لاتينية زوراً في السجلات الرسمية على أنهم متوفون، في خطوة هدفت إلى حرمانهم من مستحقات الضمان الاجتماعي ودفعهم لمغادرة الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن سجلات، أن أكثر من 30 مهاجراً تواصلوا مع إدارة الضمان الاجتماعي وقدموا وثائق رسمية، تؤكد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، في محاولة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وبحسب السجلات، فإن إدارة الضمان الاجتماعي كانت قد حذّرت إدارة ترامب من أن هذا الإجراء يُعد غير قانوني ويُصنَّف كتزوير متعمد، إلا أن الإدارة تجاهلت هذه التحذيرات واستمرت في تطبيق القرار.