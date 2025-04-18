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عراقجي: الدور الروسي والصيني يمكن أن يكون مهما في محادثاتنا مع أمريكا في الأشهر القادمة

07:57 م الجمعة 18 أبريل 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الدور الروسي والصيني يمكن أن يكون "مهماً وبناءً" في المحادثات المرتقبة بين طهران وواشنطن خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن هناك تفاهم أعمق بين إيران وروسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية، أنه أجرى مفاوضات مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعة ونصف، يوم الخميس الماضي، تناولت مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي ووزير خارجيته أكدا خلال اللقاء أن علاقات بلادهم مع إيران "لن تتأثر بأي دولة أخرى"، في إشارة إلى استقلالية القرار الروسي في علاقاته مع طهران.

وشدد عراقجي على أن العلاقات الإيرانية الروسية "تشهد مساراً إيجابياً غير مسبوق"، لافتاً إلى وجود مشاورات وثيقة جداً بين البلدين، وتنسيق دائم في مختلف الملفات.

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