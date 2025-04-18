ترامب: إذا حصل الإيرانيون على سلاح نووي فلن يكونوا سعداء لأن حياتهم ستكون في خطر

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا حصل الإيرانيون على سلاح نووي فلن يكونوا سعداء لأن حياتهم ستكون في خطر كبير، مضيفًا: أنا مع منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب في تصريحات له اليوم خلال مؤتمر صحفي، أنه يجرى العمل حاليا مع إيران على الكثير من الأمور، مؤكدًا: نريد لإيران أن تزدهر لكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

يأتي ذلك في ظل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، ومن المقرر أن يجتمع غدًا السبت في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة المحادثات بشأن الملف النووي لطهران ورفع العقوبات.

يذكر أنه تم عقد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.