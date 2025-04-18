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ترامب: ربما يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام

07:19 م الجمعة 18 أبريل 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما يقارب ٢٥٠٠ شخص يقتلون أسبوعيًا في المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أنها حرب شرسة، وأن الولايات المتحدة ستعمل على إيقافها، ولديها فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين.

ورد ترامب خلال مؤتمر صحفي، على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من المفاوضات بين روسيا أوكرانيا قائلًا: "لا نريد قول ذلك ولا نسعى سوى لنهاية الحرب، وربما يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا في غضون أيام".

وعلق ترامب إلى أنه فيما يتعلق بوقف تزويد أوكرانيا بالسلاح: "لا أريد أقول ذلك فنحن قادرون على التوصل لاتفاق ينهي الحرب"، وفيما يتعلق بشأن ما إذا كانت روسيا تتلاعب به قال ترامب: "لا أحد بوسعه فعل ذلك".

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دونالد ترامب روسيا أوكرانيا حرب أوكرانيا
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