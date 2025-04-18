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برنامج الغذاء العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر

07:12 م الجمعة 18 أبريل 2025

برنامج الأغذية العالمي

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وكالات

حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نحو مليون شخص، معظمهم من النازحين، يفتقرون لأي مصدر دخل ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

وأكد البرنامج أن المخزون الغذائي في غزة يتناقص بسرعة، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات، داعيًا إلى توفير الغذاء بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح.

ولفت إلى أن مئات الآلاف من سكان القطاع معرضون لخطر حقيقي بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية.

في سياق متصل، استشهد أكثر من 20 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين على مناطق متفرقة من القطاع، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن 11 شخصًا، بينهم طفلان، استشهدوا في غارة بطائرة مسيّرة استهدفت منزلًا في حي تل الزعتر شمال غزة خلال ساعات الليل، وأسفرت أيضًا عن عدد من الإصابات.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن باقي الضحايا.

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