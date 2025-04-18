ستارمر وترامب يناقشان الأوضاع في أوكرانيا وإيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين

وكالات

قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي المناقشات المثمرة بين البلدين بشأن التجارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أن ستارمر وترامب بحثا الوضع بأوكرانيا وإيران وكذا الإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن.

وأكد المتحدث، أن ستارمر أكد في اتصاله مع ترامب التزامه بالتجارة الحرة وأهمية حماية المصلحة الوطنية.