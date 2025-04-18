إعلان

ستارمر وترامب يناقشان الأوضاع في أوكرانيا وإيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين

06:59 م الجمعة 18 أبريل 2025

كير ستارمر ودونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي المناقشات المثمرة بين البلدين بشأن التجارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أن ستارمر وترامب بحثا الوضع بأوكرانيا وإيران وكذا الإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن.

وأكد المتحدث، أن ستارمر أكد في اتصاله مع ترامب التزامه بالتجارة الحرة وأهمية حماية المصلحة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني دونالد ترامب الأوضاع في أوكرانيا الوضع بأوكرانيا الحوثيين في اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي