ترامب: زيارة ميلوني للبيت الأبيض تركت انطباعا "مذهلا" لدى الجميع

وكالات



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حماسته لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عقب زيارتها للبيت الأبيض، قائلًا: "الانطباع الذي تركته لدى الجميع كان مذهلا!!!".



وأوضح ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن ميلوني "كانت عظيمة أمس في زيارتها للبيت الأبيض"، مبرزا حبها لبلادها.



وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب قبل دعوة من ميلوني للقيام بزيارة رسمية إلى إيطاليا "في المستقبل القريب للغاية".



واستقبل ترامب ميلوني في البيت الأبيض أمس الخميس، فيما ظهر عليهما ارتفاع الروح المعنوية وتبادل المزاح في مؤتمر صحفي مشترك.



وتطرقت المحادثات الثنائية أيضا إلى مسألة الرسوم الجمركية، وانتقدت ميلوني، كالعديد من القادة الأوروبيين، إعلان ترامب عن رسوم جمركية عقابية جديدة بينما كافحوا لإقامة علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي، واستهدفت الاضطلاع بدور "مشيدة جسور".



وصرح البيت الأبيض بعد الاجتماع بأن "الولايات المتحدة وإيطاليا اتفقتا على العمل لضمان أن تكون التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا مفيدة وعادلة ومتبادلة".