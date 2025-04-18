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الصين تحتج على تدابير أمريكية تستهدف قطاع بناء السفن لديها

06:14 م الجمعة 18 أبريل 2025

وزارة التجارة الصينية

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وكالات

كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن الصين أعربت عن استيائها بشأن التدابير الأمريكية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، والتي تستهدف قطاع بناء السفن لديها والخدمات البحرية واللوجيستية، بما يتضمن فرض رسوم على السفن المرتبطة ببكين.

وأبدت وزارة التجارة الصينية في بيان لها اليوم، احتجاجها على إعلان الولايات المتحدة تدابير تستهدف قطاعات بناء السفن والخدمات البحرية واللوجستية في الصين.

ودعت وزارة التجارة الصينية في بيان لها اليوم، واشنطن إلى التوقف عن “إلقاء اللوم” وتصحيح ممارستها “الخاطئة” في أقرب وقت ممكن.

وتابع البيان: “الصين ستراقب عن كثب التطورات الأمريكية وستتخذ بحزم التدابير اللازمة لحماية مصالحها”.

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