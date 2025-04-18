تعكس أصداء الحرب.. صورة طفل فلسطيني مبتور الذراعين تفوز بجائزة العام

كتب - محمد جعفر:



في لحظة إنسانية تهز القلوب وتلخص معاناة شعب بأكمله، فازت صورة مؤثرة للطفل الفلسطيني محمود عجور (9 أعوام)، الذي بترت ذراعاه جراء هجوم إسرائيلي على غزة، بجائزة "صورة العام 2025" من المسابقة الدولية العريقة "ورلد برس فوتو".



اختارت لجنة التحكيم في أمستردام الصورة التي التقطتها الصحافية الفلسطينية سمر أبو العوف لصالح صحيفة "نيويورك تايمز"، من بين أكثر من 60 ألف صورة تقدم بها نحو أربعة آلاف مصور حول العالم، لتتربع على عرش التصوير الصحفي لهذا العام، واصفة إياها بأنها "صورة تحكي قصة طفل واحد، لكنها تعكس أصداء حرب ستبقى آثارها لأجيال".



وتوثق الصورة، التي اُلتقطت في مارس 2024، لحظة صامتة لكن مشبعة بالألم والأمل في آنٍ واحد، حيث يظهر الطفل محمود وهو يحاول التأقلم مع حياته الجديدة باستخدام قدميه للقيام بأنشطة بسيطة، بعد أن فقد ذراعيه جراء انفجار عنيف ضرب منزله في غزة.



لجنة التحكيم أكدت أن صورة محمود عجور ليست فقط تسجيلاً لمعاناة فردية، بل شهادة بصرية على بشاعة الحرب، وقوة الأمل لدى طفل ما زال يحلم بالحصول على أطراف صناعية والعودة إلى حياة طبيعية.