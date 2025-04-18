روبيو: أمريكا ربما تتخلى عن جهود التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ربما تتخلي عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحدث تقدم في الأيام المقبلة.

وقال روبيو في تصريحات أدلى بها في باريس، بعد يوم ماراثوني من المحادثات التاريخية بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، إن المناقشات كانت بناءة وأنتجت مخططا للخطوات نحو السلام.

وتوقع مسؤولون فرنسيون عقد اجتماع جديد بنفس الصيغة في لندن خلال الأيام المقبلة.

وأشار روبيو إلى أن هذا قد يكون أمرا حاسما فيما يتعلق بما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل المشاركة في جهود التفاوض، لافتًا إلى أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماع لندن، وأوضح أن الإدارة الأمريكية ترغب في اتخاذ قرار "في غضون أيام".

وقال روبيو للصحفيين عند المغادرة "لقد وصلنا الآن إلى نقطة نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا ممكنا أم لا".

وأضاف روبيو للصحفيين قبل مغادرته باريس حيث شارك في محادثات رفيعة المستوى بشأن الحرب بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وممثلين من كييف أمس الخميس "إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا فإننا نحتاج إلى التخلي عن المهمة ".

وأضاف "يتعين علينا أن نقرر بسرعة كبيرة الآن... إذا كنا متباعدين جدًا بحيث لا يحدث هذا، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد وصل إلى مرحلة يقول فيها: "لقد انتهينا".

وساهم روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف في قيادة الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام، وتم عقد عدة جولات من المفاوضات في المملكة العربية السعودية.

ورفضت موسكو بشكل فعلي قبول وقف إطلاق نار شامل دعا إليه ترامب وأيدتها أوكرانيا، واشترطت روسيا وقف جهود التعبئة الأوكرانية وإمدادات الأسلحة الغربية، وهي مطالب رفضتها أوكرانيا.