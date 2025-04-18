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وول ستريت جورنال تكشف سبب إرجاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على آبل وميتا

05:19 م الجمعة 18 أبريل 2025

آبل وميتا

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها بإن الاتحاد الأوروبي أرجأ فرض عقوبات على شركتي آبل وميتا لتجنب الصدام مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية البالغة 245% على الواردات الصينية، إذ تعتمد تلك الشركات على تصنيع منتجاتها في الصين.

فيما نفى الرئيس ترامب حينها في منشور له على منصة "تروث سوشيال" وجود أي استثناءات دائمة بشأن الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن إدارته تدرس حالياً فرض رسوم على كامل سلسلة التوريد الإلكترونية لأسباب أمنية قومية.

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