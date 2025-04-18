السفير الأمريكي الجديد لدى اليابان متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية

(أ ب)

وصل السفير الأمريكي الجديد إلى اليابان، اليوم الجمعة، وقال إنه متفائل بأن بلاده وحليفتها الآسيوية الرئيسية سيتوصلان إلى اتفاق في مفاوضاتهما الجارية بشأن الرسوم الجمركية.

ووصل السفير جورج جلاس، وهو رجل أعمال بارز معروف بخلفيته في المجالات المالية والمصرفية الاستثمارية والتكنولوجية، في وقت تتفاوض فيه واشنطن وطوكيو بشأن إجراءات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثارت قلقا عالميا بشأن تأثيرها على الاقتصاد والتجارة على مستوى العالم.

وقال جلاس للصحفيين لدى وصوله إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو: "أنا متفائل للغاية بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق."

ويأتي وصول السفير جلاس بعد يوم من عقد البلدين أول جولة من المحادثات المتعلقة بالرسوم الجمركية في واشنطن بين كبار مفاوضيهما، حيث اتفق الجانبان على محاولة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، وعقد جولة ثانية من الاجتماعات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب كبيري مستشاريه الاقتصاديين، وزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، الاجتماع مع الوفد الياباني برئاسة وزير إنعاش الاقتصاد ريوسي أكازاوا.

وأوضح جلاس اليوم الجمعة: "نحن موجودون مع اليابان في منطقة صعبة للغاية، فهناك روسيا، وهناك الصين، وكوريا الشمالية،" مضيفا أنه يجب على الدولتين الحليفتين التأكد من أن جيشيهما يمتلكان كل المواد التي يحتاجان إليها "للتصدي لدولة مثل الصين."