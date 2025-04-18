الرئيس السوري يستقبل نظيره الفلسطيني.. ووفد من الكونجرس الأمريكي يصل دمشق

وكالات

استقبل الرئيس السوري السيد أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية "سانا".

وتزامنًا مع زيارة عباس، وصل وفد من الكونجرس الأمريكي، إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري.

وقالت مارلين ستاتسمان، عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، "أقوم بزيارة سوريا لأرى ما سيحدث لاحقًا، ولأرى سوريا الجديدة. ولذلك، أريد أن أنقل ما أراه هنا، والمحادثات التي أجريها هنا، إلى الولايات المتحدة وأشاركها مع الحكومة هناك".

وأضافت ستاتسمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "كان علي أن أرى الدمار والمليارات من الدولارات من الحطام، وحجم الجهود اللازمة لإعادة إعماره. سيستغرق الأمر سنوات لتنظيف كل ذلك".