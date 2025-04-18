مسؤول إيراني: طهران تسعى للحصول على ضمانات بالتزام ترامب بأي اتفاق



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن طهران تسعى للحصول على ضمانات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينسحب من أي اتفاق نووي جديد.

وذكر المسؤول، أن الخطوط الحمراء تعني أن إيران لن تفكك أجهزة الطرد المركزي أو تخفض التخصيب إلى الصفر أو تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أول أمس الأربعاء، أن حق طهران في التخصيب "غير قابل للتفاوض" في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردته "رويترز".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال الاثنين، إن المحادثات مع إيران ستركز في المستقبل على التحقق من برنامجها النووي، دون أن يصل إلى حد دعوته لطهران إلى تفكيكه بالكامل.

وذكر ويتكوف، في حديثه لقناة "فوكس نيوز"، أن المحادثات مع الإيرانيين ستركز بشكل كبير على نقطتين أساسيتين. الأولى هي التحقق من تخصيب اليورانيوم، "وفي نهاية المطاف، التحقق من التسلح، وهذا يشمل الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك، ويشمل ذلك وسائل إطلاق القنبلة".

ومن المقرر أن يجتمع الوفدان الروسي والأمريكي غدًا السبت في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة المحادثات بشأن الملف النووي لطهران ورفع العقوبات.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، في العاصمة العمانية مسقط، بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه في 2015 بين طهران وكل من "أمريكا، بريطانيا، فرنسا،ألمانيا، روسيا والصين".