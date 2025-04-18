إعلان

أوكرانيا تتسلم المئات من جثامين الجنود في عملية تبادل مع روسيا

04:25 م الجمعة 18 أبريل 2025

الجيش الروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كييف (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية تبادل لجثث الجنود مجددًا مع روسيا. وقالت الهيئة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب، إنه تم استلام 909 جثث من موسكو.

وذكرت تقارير أن الجنود لقوا حتفهم في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وسومي وخاركيف شرقي أوكرانيا.

وتم استلام بعض الجثث من مشارح في روسيا، حيث تم صد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية. وفي المقابل، أشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن موسكو تلقت 41 جثة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن التسليم الذي تم الإعلان عنه في يوم الجمعة العظيمة تم بوساطة من الصليب الأحمر الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا روسيا موسكو دونيتسك خاركيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي