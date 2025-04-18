أوكرانيا تتسلم المئات من جثامين الجنود في عملية تبادل مع روسيا



كييف (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية تبادل لجثث الجنود مجددًا مع روسيا. وقالت الهيئة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب، إنه تم استلام 909 جثث من موسكو.

وذكرت تقارير أن الجنود لقوا حتفهم في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وسومي وخاركيف شرقي أوكرانيا.

وتم استلام بعض الجثث من مشارح في روسيا، حيث تم صد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية. وفي المقابل، أشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن موسكو تلقت 41 جثة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن التسليم الذي تم الإعلان عنه في يوم الجمعة العظيمة تم بوساطة من الصليب الأحمر الدولي.