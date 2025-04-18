الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف أمريكية وإسرائيلية وإسقاط مسيرة



صنعاء (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الجمعة، مهاجمة أهداف أمريكية وإسرائيلية وإسقاط طائرة مسيرة متطورة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و "فينسون" والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي".

وأضاف البيان أن "هذا الاستهداف هو الأول للحاملة "فينسون" منذ وصولها إلى البحر العربي". وتحدث البيان بأن "حاملة طائرات العدو الأمريكي التي وصلت مؤخرا لن تحقق ما فشلت في تحقيقه 4 حاملات سابقة".

وأعلن البيان "إسقاط طائرة مسيرة أمريكية نوع (إم كيو 9) أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء".

وأوضح أن" القوة الصاروخية للجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا في محيط مطار بن جوريون في منطقة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".

ولفت إلى أن" الحشد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان على بلدنا لن يؤدي إلا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة".

وأكدت الجماعة موقفها "في استمرار عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن إلى 245 قتيلًا وجريحًا.

ومنذ منتصف مارس 2025 ، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنًا مع غزة وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

وفي المقابل، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"إبادة الحوثيين".