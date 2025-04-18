مسؤولون أوروبيون: أمريكا تقترح بقاء سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية التي احتلتها

وكالات

أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت تخفيف العقوبات على روسيا في اقتراح قدمته إلى حلفائها بشأن السلام في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار بشكل مستدام.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين قولهم، إن الاقتراح الأمريكي سيؤدي إلى تجميد الحرب مع بقاء الأراضي الأوكرانية المحتلة تحت سيطرة موسكو وطموحات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستكون خارج الطاولة.

ومن جانبه، ذكر جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما أنه "متفائل" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأبلغ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنه سيطلعها على تطورات المفاوضات.

وقال دي فانس: "أود إطلاع رئيسة الوزراء على بعض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك على بعض الأمور التي حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية" مضيفًا: "لن أصدر أحكامًا مسبقة ولكن نشعر بالتفاؤل بأننا قادرون على إنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن مستعدة للتخلي عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، إلا إذا تلقت إشارات واضحة على إمكانية تحقيق ذلك.

وأكد روبيو، خلال تصريحات أدلى بها قبل مغادرته العاصمة الفرنسية باريس، أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكنه أشار إلى شكوك واشنطن في مدى جدية موسكو وكييف لإنهاء الحرب قائلًا: "لا نعلم إذا كانت روسيا أو أوكرانيا لديهما النية الحقيقية لإنهاء الصراع".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن أي تسوية سلمية يجب أن تحتوي على "ضمانات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، مشيرًا إلى أن جزءًا من العقوبات المفروضة على روسيا من الدول الأوروبية، "ولذلك من الضروري أن تكون أوروبا جزءًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه".