موسكو: أوكرانيا شنت 4 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

موسكو (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 4 مرات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، "تم استهداف منشأة للطاقة في مقاطعة بيلجورود، ونتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضررت المنشأة وانقطاع التيار الكهربائي عن السكان"، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه "في مقاطعات بريانسك وكورسك، تم مهاجمة منشآت للطاقة الروسية في المقاطعتين، بطائرات مسيرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تسببت في فصل خط الجهد العالي وانقطاع في الأسلاك، وعلى إثر ذلك أصبح المستهلكون المنزليون دون كهرباء".

وأوضح البيان أنه في مقاطعة فورونيج، نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روسوشانسكي، في قرية بودجورنوي، تسبب بإحداث أضرار في خط أنابيب توزيع الغاز في المنطقة.

وتابع: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية، في انتهاك للاتفاقات الروسية الأمريكية، لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، ابتداء من 18 مارس الماضي".