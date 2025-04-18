الحوثيون: استهدفنا محيط مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية في محيط مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل بصاروخ باليستي.

وقال سريع، إن "العدو لم يجن إلا الهزيمة، ولم تحقق حاملة طائراته ما فشلت بتحقيقه حاملات سابقة".

وتابع: "أسقطنا مسيرة أمريكية أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء شمالي اليمن،ونفذنا عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان و فينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي".

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، أن "الحشد العسكري الأمريكي والعدوان على بلدنا سيؤدي إلى مزيد من المواجهة ولن يدفعنا إلا إلى الثبات على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن إلى 74 قتيلًا و171 مصابًا، وفق ما أعلنته جماعة الحوثيين.