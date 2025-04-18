أردوغان: ندعم الجهود المصرية القطرية لتفعيل وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده للجهود المصرية القطرية من أجل تفعيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين "ولن نقبل بتهجير جديد".

وندد أردوغان، خلال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين بإسطنبول اليوم الجمعة، بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة جراء الحرب الإسرائيلية، قائلًا إن "البربرية والوحشية الإسرائيلية في غزة تتم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأكد الرئيس التركي، أن "إسرائيل ستحاسب أمام القضاء الدولي على جرائمها عاجلًا أو آجلًا"، موجهًا دعوة للمجتمع الإسرائيلي للتحرك ضد حكومتهم الفاسدة وأن يرفعوا أصواتهم رفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، خلال الجولة الخليجية التي قام بها الأسبوع الماضي والتي شملت قطر والكويت.

وشدد الزعيمان على رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.