أردوغان: إسرائيل ستحاسب أمام القضاء الدولي على جرائمها بغزة عاجلًا أو آجلًا



وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن القيم الإنسانية والقيم الحميدة والحق، إذ يتعرض الفلسطينيون لأكبر إبادة في تاريخ البشرية على يد إسرائيل التي تعيش "حالة جنون".

وقال أردوغان، خلال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين بإسطنبول اليوم الجمعة، إن "البربرية والوحشية الإسرائيلية في غزة تتم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأوضح الرئيس التركي، أن النظام العالمي فشل في اختبار غزة وأفلس تمامًا والعالم الإسلامي لم يقم بمهمته تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع: "الفلسطينيون في غزة يقدمون نموذجًا مشرفًا في النضال والدفاع عن أرضهم بكل شجاعة وبسالة"، موجهًا دعوة للمجتمع الإسرائيلي للتحرك ضد حكومتهم الفاسدة وأن يرفعوا أصواتهم رفضًا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "إسرائيل ستحاسب أمام القضاء الدولي على جرائمها عاجلًا أو آجلًا"، مؤكدًا رفض بلاده أي تهجير جديد للفلسطينيين.