كاتس: تعهدت بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والانتصار بالحرب

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "منذ توليت منصبي تعهدت بتحقيق هدفين هما منع إيران من امتلاك سلاح نووي والانتصار بالحرب".

وأضاف كاتس، "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا وكل الأطراف ملتزمون في الدفع نحو منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أمس الخميس، أن تل أبيب لن تُتيح لطهران حيازة سلاح نووي، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل "أخرت" البرنامج الإيراني لمدة عقد.

وكشفت تقارير إسرائيلية وأمريكية، أن إسرائيل كانت على وشك تنفيذ ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد المنشآت النووية الإيرانية في مايو 2025، بدعم من الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقرر إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي مع طهران.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الخميس، نقلًا عن تقرير موسع لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن إسرائيل فكرت بجدية في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني عدة مرات منذ أكتوبر 2024، خاصة بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل بنحو 200 صاروخ باليستي في الأول من أكتوبر.

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، عُقدت الجولة الأولى منها في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت الماضي الموافق 12 أبريل، ومن المقرر عقد الجولة الثانية غدًا السبت الموافق 19 أبريل في العاصمة الإيطالية روما.