إيران: نشك في جدية أمريكا بشأن المفاوضات وإذا فشلت "لن نواجه مشكلات"



وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، "لم نربط شؤوننا الداخلية بالمحادثات، لكننا واثقون بأننا سنحقق إنجازات كبيرة إن توصلنا للسلام"، مضيفًا "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق فهذا لا يعني أننا سنواجه مشكلات".

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن شكه في جدية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المفاوضات، مشيرًا إلى أن أي شروط غير واقعية لن تساعد في التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وذكر عراقجي، أنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الملفات التي تتم مناقشتها في المفاوضات مع واشنطن، مضيفًا "أكدنا على دور روسيا المهم في التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي، ونأمل أن تلعب موسكو دورًا في اتفاق محتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني".

ومن المقرر أن يجتمع الوفدان الروسي والأمريكي غدًا السبت في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة المحادثات بشأن الملف النووي لطهران ورفع العقوبات.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، في العاصمة العمانية مسقط، بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.