روسيا ترحب بجهود إيران وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي

موسكو- (د ب أ)

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة من جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاقات موضوعية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو، أكد لافروف استعداد روسيا لتسهيل عملية التفاوض بين الطرفين حول هذا الملف المهم، مشددًا على ضرورة أن تأخذ المحادثات بعين الاعتبار مصالح إيران المشروعة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال: "ناقشنا بالتفصيل موضوع خطة عمل شاملة مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني... ورحبنا، بالرغبة في التوصل إلى اتفاقيات موضوعية مقبولة من الطرفين، بما في ذلك تلك التي نوقشت ولا تزال تُناقش بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع، روسيا مستعدة لتسهيل هذه العملية، وستدعم بكل ما أوتيت من قوة أي اتفاقيات تراعي المصالح المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية".

وأكد لافروف أن "إيران مستعدة للسعي الكامل للتوصل إلى اتفاقيات بشأن البرنامج النووي الإيراني في إطار قضية منع الانتشار".

ووفقا له، فإن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، حيز التنفيذ، سيكون له تأثير إيجابي على التعاون بين طهران وموسكو، وأن العاصمتين تعملان على تطوير علاقاتهما رغم محاولات الضغط.

وأضاف لافروف، خلال المؤتمر الصحفي مع عراقجي، أنهنا نقاشا أيضا تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا، مبرزان أهمية التعاون والتفاهم بين بلديهما في هذه القضايا الحساسة.

وأفاد عراقجي، خلال المؤتمر الصحفي، بأنه لم يسبق أن وصلت العلاقات الإيرانية الروسية، إلى هذا المستوى.

وأضاف عراقجي أن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "كان جيدا ويظهر أن العلاقات الثنائية مع روسيا تسير على الطريق الصحيح".

وأشار عراقجي إنه أطلع لافروف، خلال محادثاتهما على المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وقال: "نأمل أن نسمع غدًا الموقف الأمريكي. إذا أظهروا جدية نواياهم ولم يطرحوا أي مطالب غير واقعية، فأعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن تمامًا".

ووفقا له، فإن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستحيلة حاليا بالنسبة لإيران، بسبب العقوبات وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، لكن مجال الدبلوماسية مفتوح.

وأشار عراقجي إلى أن "روسيا لعبت دورا مهما في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015) في الماضي"، وأعرب عن أمله في أن تقدم موسكو أيضا المساعدة في الاتفاقيات المستقبلية المحتملة.

وأضاف عراقجي أن "لافروف أكد أن العمل سيستمر".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن اتفاقية الشراكة مع روسيا، ستعزز العلاقات مع روسيا، في المستقبل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران أجريتا محادثات غير مباشرة بشان برنامج طهران النووي في سلطنة عمان يوم السبت الماضي ، ومن المقرر عقد جولة أخرى غدا السبت في العاصمة الإيطالية روما.