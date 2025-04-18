أمريكا وأوكرانيا تسعيان إلى إنجاز اتفاق المعادن بحلول 26 أبريل

كييف- (د ب أ)

من المتوقع أن تنتهي أوكرانيا والولايات المتحدة من التوصل لاتفاق يتعلق بالمواد الخام في واشنطن بحلول يوم 26 أبريل، عقب مفاوضات نهائية بين رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، والمسؤولين الأمريكيين.

ونشرت الحكومة الأوكرانية اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق الذي وقعه الجانبان أمس الخميس.

ويكشف النص تفاصيل قليلة بما في ذلك الشروط المالية.

ومن المتوقع أن يمنح الاتفاق النهائي الولايات المتحدة إمكانية الحصول على معادن الأرض النادرة من أوكرانيا، وهي ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة. وفي المقابل، تأمل كييف أن يعزز الاتفاق العلاقة مع الولايات المتحدة ويضمن دعم واشنطن طويل الأمد كقوة حامية.

وتؤكد مذكرة التفاهم المساعدة المالية والمادية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في 2022، ومن المحتمل أنها تشير إلى أن كييف قد تحتاج إلى استخدام المعادن المهمة كسداد.

كما تستعرض الوثيقة خططا لإنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا. وفي حين أنه لا تتناول الضمانات الأمنية التي تسعى إليها أوكرانيا، فأنها تقول إن كلا من الشعبين الأمريكي والأوكراني ملتزمان ببذل الجهود من أجل "أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة".

والأهم أنه ستتم صياغة الاتفاق ليتجنب التضارب مع التزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين.