المقاومة توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

وكالات

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أوقعت، أول أمس الأربعاء، أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد استدراجهم إلى نفق مفخخ في قيزان النجار بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 38 شخصًا بينهم أطفال، وفق ما أعلنه الدفاع المدني بغزة أمس الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، أن قواته تسيطر على نحو 30% من مساحة قطاع غزة، بما وصفها بـ"منطقة تأمين دفاعية متقدمة"، مشيرًا إلى أنه يستمر في التوسع، وذلك ضمن الحرب التي شنها الجيش على القطاع في 18 مارس الماضي.