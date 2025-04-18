مقتل قائد مجموعة مسلحة جنوب شرقي إيران

طهران- (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على مجموعة من المسلحين في جنوب شرقي إيران فيما تم قتل قائد المجموعة العملياتية لما تصفها طهران بزمرة "جيش الظلم الارهابية" ولي محمد شه الذي اضطلع بدور رئيسي في الأحداث الإرهابية العام الماضي.

وتطلق إيران على جيش العدل المسلح المعارض "جيش الظلم "، والذي شن عدة عمليات مسلحة ضد قوات الأمن والجيش في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه " استمرارا لمناورة شهداء الامن العملياتية وتنفيذا لسلسلة الإجراءات الاستخباراتية العملاتية، تمكن مقاتلو مقر القدس وبمشاركة وتعاون الدائرة العامة للامن وقوات الشرطة والشعب والمعتمدين في المنطقة، فجر اليوم الجمعة في ناحية كورين بمدينة زاهدان (جنوب شرق) من القبض على عدد من أشرار المنطقة وقتل ولي محمد شه رئيس المجموعة العملياتية لزمرة جيش الظلم الإرهابية والذي كان له دور رئيسي في الأحداث الإرهابية للعام الماضي".

وبحسب الوكالة ، تم أيضا ضبط كمية من السلاح والعتاد خلال هذه العملية، كما لقى أحد مقاتلي قوات الباسيج شبه العسكرية حتفه.