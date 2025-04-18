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الجهاد الإسلامي: العدوان الأمريكي على اليمن "جريمة حرب"

12:45 م الجمعة 18 أبريل 2025

طائرة حربية أمريكية

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وكالات

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن، ووصفتها بأنها "عدوان يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وفي بيان لها، اعتبرت الحركة أن "العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن يمثل مساندة عسكرية فعلية لعمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

كما أعربت الحركة عن استنكارها لتعليق برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية للمناطق التي تتعرض للقصف الأميركي في اليمن، معتبرة ذلك "إجراءً غير إنساني يفاقم معاناة المدنيين".

وختمت الجهاد الإسلامي بيانها بالتنديد بما وصفته بـ"الصمت العربي والدولي" إزاء العدوان الأميركي على اليمن، داعية إلى تحرك عاجل لوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في البلاد.

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حركة الجهاد الإسلامي العدوان الأمريكي على اليمن ميناء رأس عيسى محافظة الحديدة
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