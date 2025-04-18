الحوثيون: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي على اليمن إلى 58 قتيلًا و126 مصابًا

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا استهداف العدو الأمريكي منشأة رأس عيسى إلى 58 قتيلًا و126 مصابًا.

ويمثل هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات في القصف الجوي الأمريكي الذي بدأ في 15 مارس الماضي. وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الضربات التي استهدفت أحد الموانئ النفطية في اليمن، لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين.

واكتسبت الحرب في اليمن طابعًا دوليًا أكثر، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة شركة أقمار صناعية صينية "بالدعم المباشر" لهجمات الحوثيين، وهو الأمر الذي لم تعترف به بكين على الفور.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في إفادة صحفية، شركة تشانج جوانج لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، وهي شركة تجارية تقدم صور الأقمار الصناعية، "بدعم الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران بشكل مباشر على المصالح الأمريكية".

ولم تقدم بروس أي تفاصيل، لكنها أقرت بخبر نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن "الشركة المرتبطة بجيش التحرير الشعبي قدمت صورًا تسمح للمتمردين باستهداف السفن الحربية والسفن التجارية الأمريكية التي تمر عبر ممر البحر الأحمر".