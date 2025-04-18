الكرملين: أمر بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية "انتهت صلاحيته"

وكالات

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن موسكو تسعى جاهدة لحل الصراع في أوكرانيا ومنفتحة على الحوار، كما أنها تسعى جاهدة لضمان مصالحها، مشيرة إلى أن هناك بعض التقدم أُحرِز بالفعل في مفاوضات السلام مع أوكرانيا والاتفاق على وقف استهداف قطاع الطاقة مثال على ذلك.

وقال الكرملين، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية "انتهت صلاحيته".

وفي 18 مارس الماضي، أعلن بوتين، عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفت بـ"التاريخية" واستمرت ساعتين ونصف، الموافقة على هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا تتضمن عدم استهداف منشأت الطاقة، تلك التي أيدتها أوكرانيا في يوم 12 من الشهر ذاته.

وبرغم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشأت الطاقة بينهما في 18 مارس، فإن الطرفان اتهما بعضهما بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ تتهم موسكو كييف بارتكاب أكثر من 80 انتهاكًا للاتفاق.