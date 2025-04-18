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عراقجي: مواقف إيران وروسيا اليوم أكثر تقاربًا مما كانت عليه سابقًا

11:58 ص الجمعة 18 أبريل 2025

سيد عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد أمس الخميس لقاء بناء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا "وسلمته رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي".

وأكد عراقجي، أن موسكو شريك استراتيجي مهم لطهران، موضحًا أن مواقف روسيا وإيران اليوم أكثر تقاربًا مما كانت عليه سابقًا، مشيرًا إلى أن "توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا تمنح علاقاتنا الثنائية منظورًا طويل الأمد".

وذكر وزير الخارجية الإيراني، أمس الخميس أثناء تواجده في موسكو، إن "رسالة خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتناول آخر الأحداث الدولية الهامة والتطورات في المنطقة، إلى جانب قضايا العلاقات الثنائية".

واجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث اللقاء مجريات المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أول أمس الأربعاء، إن روسيا مستعدة لبذل "كل ما يمكن" للمساعدة في إيجاد تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة.

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