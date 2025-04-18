الجيش الإسرائيلي يغتال شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

تل أبيب/ رام الله- (د ب أ)

قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الجمعة إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في رام الله إن شابين يبلغان 17 ,19 عاما استشهدا بالقرب من بلدة أوصرين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية مساء الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الأشخاص الثلاثة، الذين قيل إنهم قاموا بالرشق بالحجارة، "تم اغتيالهم"، بينما أصيب الشخص الثالث بجروح.

ووفقاً لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الشخص الثالث، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وأصيب بطلق ناري في الركبة

وبرر الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مدعيا إن الثلاثة "شكلوا خطراً على المركبات المارة".

ويستخدم المستوطنون الإسرائيليون الطرق في تلك المنطقة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشابين استشهدا خلال عملية عسكرية إسرائيلية في أوصرين.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة "وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان المنطقة".

ومنذ 21 يناير الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية، شملت مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية مخلّفا شهداء وجرحى، واعتقال العشرات، ونزوح نحو 50 ألف فلسطيني، بحسب وكالة وفا.