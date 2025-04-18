أوكرانيا تعلن موعد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع أمريكا بشأن صفقة المعادن



وكالات

أعلن وزير الاقتصاد الأوكراني، اليوم الجمعة، أن كييف وواشنطن ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات بشأن صفقة المعادن في 24 أبريل الجاري.

وقال الوزير الأوكراني، أمس الخميس، إن بلاده وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة نوايا حول اتفاق المعادن.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي كوليبا، أول أمس الأربعاء أن محادثات صفقة المعادن مع الولايات المتحدة تشهد "تقدمًا كبيرًا".

وذكرت مصادر وكالة "بلومبرج" أن واشنطن، في أعقاب جولة مفاوضات عُقِدت الأسبوع الماضي، خفضت مطالبها تجاه أوكرانيا حول سداد كييف قيمة المساعدات العسكرية، من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار، وهو رقم يتسق تقريبًا مع تقديرات أوكرانيا التي تتجاوز 90 مليار دولار.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الاتفاق مقابلًا لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ويتضمن الاتفاق منح الولايات المتحدة أولوية الحصول على أرباح الاستثمارات المستقبلية في قطاعات مهمة مثل المعادن والبنية التحتية التي سيتم تحويلها إلى صندوق خاص لإعادة الإعمار، تتولى واشنطن مهمة الإشراف عليه. بينما تسعى كييف للحصول على شروط أكثر إنصافًا، وترفض الاعتراف بالمساعدات الأمريكية السابقة كديون واجبة السداد.