وزير الخارجية الأمريكي: على الأوروبيين اتخاذ قرار بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه "على الأوروبيين اتخاذ قرار مهم بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران"، مضيفًا "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ماذا سيفعل مع إيران".

وذكر روبيو، أثناء مغادرته مطار لوبورجيه قرب العاصمة الفرنسية باريس عقب اجتماع مع نظراء أوروبيين، إن "على هؤلاء أن يتخذوا قرارًا مهمًا قريبًا جدًا بشأن آلية الزناد، بشأن إعادة فرض العقوبات لأن إيران لا تفي بوضوح بالتزاماتها بموجب الاتفاق الحالي"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل منفرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إن"خياره الأول في المفاوضات مع إيران، أن يكون لدى طهران فرصة لتكون دولة عظيمة، وأن تعيش بسعادة من دون موت"، موضحًا أنه "ليس متعجلًا" لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأنه تراجع عن فكرة شن هجومًا على إيران، قائلًا: "لن أقول إنه تراجع، لست في عجلة من أمري للقيام بذلك، لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".

وتابع: "إذا كان هناك خيار ثان، فأعتقد أنه سيكون سيئًا جدًا بالنسبة إلى إيران، وأعتقد أن طهران ترغب في التحدث، وآمل أنهم يرغبون في ذلك. سيكون ذلك جيدًا جدًا لهم إذا فعلوا".

لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لن يسمح لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا، قائلًا: "الأمر بسيط جدًا. نحن لا نسعى إلى الاستيلاء على صناعتهم وأراضيهم. نحن فقط نقول هذا الأسبوع: لا يمكنكم امتلاك سلاح نووي".

وجاءت التصريحات الأمريكية قبل الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها مع إيران غدًا السبت في العاصمة الإيطالية روما، بشأن برنامج طهران النووي.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، في العاصمة العمانية مسقط، بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.