استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على

تل أبيب- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة باستشهاد أكثر من 20 شخصا في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن 11 شخصا، بينهم قاصران، استشهدوا في غارة جوية بطائرة مسيرة خلال الليل استهدفت أحد المنازل في حي تل الزعتر شمال غزة، كما أصيب عدد آخر بجروح.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل حول الضحايا في بادئ الأمر.

وفي هجوم ثان، أفادت (وفا) بأن 10 أشخاص استشهدوا عندما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزل عائلة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقق في هذه التقارير عندما طلب منه التعليق.

كانت مصادر محلية فلسطينية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام بجباليا، ما أدى لمقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كانت إسرائيل قد انهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي اغتالت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "سيتوسع لسحق وتطهير المنطقة والبنية التحتية للإرهاب والسيطرة على مناطق واسعة، سيتم إضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضغط العسكري هو الذي سوف يؤدي إلى الإفراج عن الأسرى.