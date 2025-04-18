وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن مستعدة للتخلي عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن مستعدة للتخلي عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، إلا إذا تلقت إشارات واضحة على إمكانية تحقيق ذلك.

وأكد روبيو، خلال تصريحات أدلى بها قبل مغادرته العاصمة الفرنسية باريس، أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكنه أشار إلى شكوك واشنطن في مدى جدية موسكو وكييف لإنهاء الحرب قائلًا: "لا نعلم إذا كانت روسيا أو أوكرانيا لديهما النية الحقيقية لإنهاء الصراع".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن أي تسوية سلمية يجب أن تحتوي على "ضمانات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، مشيرًا إلى أن جزءًا من العقوبات المفروضة على روسيا من الدول الأوروبية، "ولذلك من الضروري أن تكون أوروبا جزءًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه".

وأدلى روبيو بهذه التصريحات، في أعقاب محادثات وُصفت بأنها "إيجابية وبناءة" عُقدت بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في باريس، أمس الخميس، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتم مناقشة سبل تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، برفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الخميس، باريس والتقيا الرئيس إيمانويل ماكرون ومسؤولين فرنسيين، في زيارة بحثت سبل وقف الحرب في أوكرانيا، وتعثر مفاوضات غزة، والبرنامج النووي الإيراني.