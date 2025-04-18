الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة اعتراض صاروخا أطلق من اليمن صوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تمام الساعة (6:32 صباحا)، عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن، داعيا إلى اتباع إرشادات قيادة الجبهة الداخلية، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبعد ذلك بوقت قصير، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وفي وسط إسرائيل ومنطقة القدس والضفة الغربية.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" في بيان، بإنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ومنذ 18 مارس/آذار، عندما استأنف جيش الدفاع الإسرائيلي هجومه على حماس في قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن أكثر من 20 صاروخًا باليستيًا وعدة طائرات مُسيّرة على إسرائيل. نصف هذه الصواريخ فقط أطلق صفارات الإنذار في إسرائيل، وتم إسقاطها، بينما لم تصل الصواريخ الأخرى إلى هدفها.القدس

كان هجمات الحوثيين المدعومين من إيران قد توقفت بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في يناير الماضي.