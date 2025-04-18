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حماس تدين العدوان الأمريكي على اليمن

10:41 ص الجمعة 18 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوان الجوي الأمريكي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في اليمن.

وقالت حماس، إن العدوان الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة اليمنية ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن العدوان الأمريكي على الشعب اليمني امتداد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أدانت الحركة تعليق برنامج الأغذية العالمي شحنات الغذاء إلى مناطق تستهدفها الغارات في اليمن.

وأضافت الحركة، "ندين الصمت الدولي إزاء العدوان على الشعب اليمني الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية".

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حماس ميناء رأس عيسى النفطي محافظة الحديدة اليمن قطاع غزة
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