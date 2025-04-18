وزير خارجية بريطانيا: على روسيا أن تقبل "وقف إطلاق نار غير مشروط"

لندن- (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن روسيا يجب أن توافق على "وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار" بعد لقائه بنظرائه من الولايات المتحدة وأوروبا لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسافر وزير الخارجية البريطاني إلى باريس لإجراء أول محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين بريطانيين وفرنسيين ومن البيت الأبيض منذ أن زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واشنطن بشكل منفصل في فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن لامي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة الاجتماعات التي جرت في العاصمة الفرنسية يوم الخميس، لكنه قال إن المحادثات "تؤكد التزامنا المشترك بالأمن العالمي".

كما شاركت وفود من ألمانيا وأوكرانيا، بما في ذلك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، في باريس، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وقال لامي: "في عالم متقلب، وحدتنا هي قوتنا". وأضاف "اجتماعات اليوم مع فرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا تؤكد التزامنا المشترك بالأمن العالمي".

وتابع "يجب أن نشهد سلاما عادلا ودائما في أوكرانيا واستقرارا في الشرق الأوسط".وأضاف: "نعمل بجد مع الحلفاء لتأمين سلام دائم في أوكرانيا، ويجب على روسيا أن توافق على وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار كما فعلت أوكرانيا".

وتعثرت محادثات بشأن سلام محتمل منذ أن رفضت موسكو اقتراحا لوقف إطلاق النار كان قد اتفق عليه بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر الماضي.