مندوب روسيا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا "غير واقعي"

نيويورك- (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الخميس إن وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا "غير واقعي" في الوقت الراهن.

وأوضح نيبينزيا، متحدثا في نيويورك، أن فشل وقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة يظهر أن هدنة أوسع نطاقا غير ممكنة في الوقت الحالي.

وتابع "لقد كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة، وهو ما لم يلتزم به الجانب الأوكراني. لذا في هذه الظروف، فإن الحديث عن وقف إطلاق النار هو ببساطة غير واقعي في هذه المرحلة".

وأضاف "لسنا في وضع يمكننا فيه مناقشة وقف إطلاق النار الشامل بجدية".

وتتهم روسيا أوكرانيا بارتكاب أكثر من 80 انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار المحدود لمدة 30 يوما والذي كان يهدف إلى وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.

وكان وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الأخير يوم أمس الخميس، قد أعلنته موسكو من جانب واحد في 18 مارس عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى مدار الثلاثين يوما الماضية، امتنعت روسيا عن شن ضربات كبيرة على محطات الطاقة الأوكرانية، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا عن أضرار محلية لحقت بإمدادات الكهرباء بسبب الهجمات الروسية.

وفي الوقت نفسه، زادت الضربات الروسية على المناطق المدنية، مما أدى إلى مقتل العشرات منذ أوائل أبريل.