الصين تنفي الاتهامات الأوكرانية بشأن تزويد روسيا بـ"أسلحة فتاكة" في الحرب



وكالات

نفت الصين الاتهامات الأوكرانية الموجهة إليها بتزويد روسيا بـ"أسلحة فتاكة" في الحرب في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الجمعة، "لم تزود الصين أسلحة فتاكة يومًا إلى أي طرف في النزاع وتشرف بشكل صارم على السلع ذات الاستخدام.. يدرك الطرف الأوكراني ذلك تمامًا"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يجري المفاوضات مع موسكو بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والوصول لهدنة، بـ"تبنّي الاستراتيجية الروسية ونشر سرديات روسية".

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي الخميس، "أعتقد أنّ السيد ويتكوف تبنّى استراتيجية الطرف الروسي. أعتقد أنّ هذا خطير جدًا، لأنّه ينشر، بوعي أو بغير وعي، سرديات روسية".

كما اتهم زيلينسكي، في الوقت ذاته، الصين بـ"تزويد روسيا بأسلحة" وبالمشاركة في "إنتاج أسلحة معيّنة" على الأراضي الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي: "تلقّينا أخيرًا معلومات تفيد بأن الصين تزوّد روسيا بأسلحة"، مضيفًا "نعتقد أن ممثلين صينيين يشاركون في صناعة أسلحة معيّنة على الأراضي الروسية".

والأسبوع الماضي، أعلنت أوكرانيا أنها ألقت القبض على جنديين صينيين، قالت إنهما كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، فيما كان زيلينسكي اتهم بكين قبل ذلك بالمشاركة في الحرب، تلك الاتهامات التي نفتها بكين قائلة إنها "لا أساس لها".