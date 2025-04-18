غارات روسية بالمسيرات والصواريخ على مدن أوكرانية

كييف/موسكو- (د ب أ)

قال القائم بأعمال عمدة مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا أرتيم كوبزار في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن غارة جوية روسية بمسيرة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، كما تعرضت مناطق أخرى للقصف خلال الليل.

وفي مدينة خاركيف شرقي البلاد، سقط صاروخ على منطقة مكتظة بالسكان، وفقا لرئيس البلدية إيهور تيريخوف.

وقال المسؤول العسكري الإقليمي أوليه سينيجوبوف إن الغارة ألحقت أضرارا بمبنى سكني متعدد الطوابق وأسفرت عن إصابة حوالي 20 شخصا، استنادا إلى التقارير الأولية.

كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف وفي مدينة دنيبرو الصناعية الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، في منطقة روستوف الروسية، قال الحاكم يوري سليوسار إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات أوكرانية بدون طيار.

وأضاف في منشور على تطبيق تلجرام أنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض.