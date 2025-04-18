الرئيس البولندي يؤيد الاستفادة من قدرات الردع النووي الفرنسية

وارسو- (د ب أ)

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأنه يتعين على بلاده السعي للحصول على حماية قدرات الردع النووي الفرنسية في مواجهة أي تهديدات روسية محتملة، في الوقت الذي دعا إلى الحصول على أسلحة نووية أمريكية.

وقال دودا في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في العاصمة وارسو: "أعتقد أنه يمكنني القبول بكلا الحلين... لا يوجد تناقض ولا تعارض بين الفكرتين".

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك صرح أمام البرلمان الشهر الماضي بأن بلاده قد تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أنه يجري "محادثات جادة" بشأن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام القدرات النووية الفرنسية للدفاع عن حلفاء باريس الأوروبيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في عام 2023 بأن موسكو نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، في خطوة أثارت مخاوف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشرق أوروبا.

وقبل أربعة أشهر من انتهاء فترة رئاسته، قال دودا إن "دور حلف شمال الأطلسي هو مواجهة السلوك العدواني من روسيا"، مضيفا: "كيف يستجيب الناتو لهذه الخطوة؟... الإجابة بسيطة للغاية... نحن ندعو إلى توسيع نطاق الاشتراك النووي إلى أراضينا أيضا".

وقد يواجه التأييد البولندي لمقترحات ماكرون بعض العراقيل، حيث أن الدرع النووي الفرنسي مستقل عن الضمانات الأمنية لحلف الناتو التي تمتد إلى بولندا، كما أن وارسو ملتزمة بعدم الحصول على أسلحة نووية باعتبارها من الدول الموقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي.