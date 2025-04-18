الحوثيون يرفعون حصيلة قتلى الغارات الأمريكية إلى 38 شخصًا مع سقوط 102 مصاب

دبي- (أ ب)

رفعت جماعة الحوثي المتمردة في اليمن حصيلة قتلى الغارات الأمريكية التي استهدفت أحد الموانئ النفطية في البلاد إلى 38 قتيلا، مع سقوط 102 مصاب.

ويمثل هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات في القصف الجوي الأمريكي الذي بدأ في 15 مارس.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الضربات لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين.

ومن جهة أخرى، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في وقت لاحق اليوم الجمعة، صاروخا باتجاه إسرائيل، تم اعتراضه، مما تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الحرب في اليمن طابعا دوليا أكثر بعد أن اتهمت الولايات المتحدة شركة أقمار صناعية صينية "بالدعم المباشر" لهجمات الحوثيين، وهو الأمر الذي لم تعترف به بكين على الفور.

فقد اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في إفادة صحفية، شركة تشانج جوانج لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، وهي شركة تجارية تقدم صور الأقمار الصناعية، "بدعم الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران بشكل مباشر على المصالح الأمريكية".

ولم تقدم بروس أي تفاصيل، لكنها أقرت بخبر نشرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الشركة المرتبطة بجيش التحرير الشعبي قدمت صورا تسمح للمتمردين باستهداف السفن الحربية والسفن التجارية الأمريكية التي تمر عبر ممر البحر الأحمر.