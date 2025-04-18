الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

استهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة سيارة في بلدة الغازية في جنوب لبنان، كما استهدف غرفا جاهزة في بلدة محيبيب الجنوبية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة على اوتوستراد بلدة الغازية في جنوب لبنان، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجدداً غرفاً جاهزة في بلدة محيبيب الجنوبية، كانت استهدفتها ليل أمس.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.