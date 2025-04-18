شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة واقتحام لـ سلفيت

وكالات:

أفاد مراسل الجزيرة بأن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا جنوبي بلدة بني سهيلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة رفح، نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من عمليات النسف التي استهدفت مباني سكنية، ما أسفر عن أضرار واسعة في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية من القطاع.

كما أفادت منصات فلسطينية محلية باستشهاد خمسة أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، إضافة إلى إصابات أخرى، إثر قصف إسرائيلي طال منزلًا في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم خان يونس، جنوب القطاع.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، وفقًا لما أكدته مصادر للجزيرة، دون توفر تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاقتحام حتى الآن.