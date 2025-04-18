المكسيك: مختطف الطائرة الصغيرة في بليز من قدامى المحاربين الأمريكيين

(أ ب)

أكد المسؤولون في بليز والولايات المتحدة أن أحد قدامى المحاربين الأمريكيين لقى حتفه بالرصاص بعد أن اختطف طائرة ركاب صغيرة في بليز اليوم الخميس.

وبعد أن هبطت الطائرة التي كانت تقل 14 راكبا واثنين من أفراد الطاقم بأمان، قامت الشرطة في بليز بتحديد هوية المختطف على أنه أكينييلا تايلور.

وقال تشيستر ويليامز، مفوض شرطة بليز، إن تايلور كان يحمل سكينا وطعن ثلاثة ركاب على متن الطائرة. وتم نقل هؤلاء الأشخاص لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباتهم.

وأوضح ويليامز أن أحد الركاب كان يحمل سلاحا مرخصا أطلق النار على تايلور، وقام بتسليم السلاح لاحقا إلى الشرطة.

ووفقا لمفوض الشرطة، كان هذا الراكب من بين الأشخاص الذين تعرضوا للطعن ولا يزال في حالة حرجة حيث تم طعنه في ظهره ورئتيه.